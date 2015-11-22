Актриса Добржинская объяснила отказ от выступления в Крыму

Спектакль «Любовь по понедельникам» был отменен в Ялте и Севастополе по финансовым причинам. Об этом сообщила артистка театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская . Ее слова передает РИА Новости

«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль — антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет», — заявила Добржинская.

Публикация от Maria Dobrzhinskaya (@dobrzhinskaya) Ноя 22 2015 в 7:10 PST