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Актриса Добржинская объяснила отказ от выступления в Крыму
Спектакль «Любовь по понедельникам» был отменен в Ялте и Севастополе по финансовым причинам. Об этом сообщила артистка театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская. Ее слова передает РИА Новости.
«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль — антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет», — заявила Добржинская.
Комедийная постановка с участием Марии Добржинской, Андрея Чернышева и Вячеслава Разбегаева должна была пройти 30 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств. Администрация центра причиной срывов спектакля назвала «боязнь актеров получить отказ на въезд на Украину».
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