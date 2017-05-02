Сергей Шнуров дал интервью RT

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с корреспондентом RT поделился взглядами на политическую жизнь в России и за рубежом. В своей традиционной эпатажной манере певец рассказал об отношении к выборам, несанкционированным митингам, Навальному и революции, а также прокомментировал последние новости шоу-бизнеса и строительство «Зенит-Арены». И, конечно, раскрыл творческие планы и поведал кое-что о смысле жизни.

— Сергей, у вас запланированы концерты в Европе. Расскажите, куда вы поедете?

— Я не помню. По-моему, Лондон, Париж, Кипр, Таллинн, Рига, а перед этим в конце месяца мы поедем в европейский город Сочи.

— Там как раз будут Владимир Владимирович Путин, Меркель, Эрдоган. Слышали об этом?

— Я как-то не слежу за их гастролями. Не бывал ни разу на их концертах, но обязательно как-нибудь схожу. Стоит?

— Бывает интересно. А кто ходит на ваши концерты в Европе?

— Всё зависит от страны. В Германии много коренных немцев, которые слушают «Ленинград». Это связано с тем, что у них было большое движение в двухтысячных, которое называлось Russian Disco. Даже фильм такой есть, где преимущественно играет музыка группировки «Ленинград».

— У вас 3 мая будет концерт в Париже, это как раз между двумя турами президентских выборов. Начнёте концерт с песни «Выборы»?

— Эта песня бэкграундом за мной стоит, хотя написал её не я, а Кортнев (автор текста и композитор — Алексей Кортнев . — RT). Но так как я её исполнил, и довольно удачно, то мне достаточно пройти рядом с избирательной урной — и все её вспоминают.

— Выборы во Франции особенные в этом году, там четыре кандидата, и у каждого — около 20% голосов избирателей. Была очень жаркая, напряжённая борьба. Вы следили за этим?

— Я за международной политикой не слежу и совершенно не знаю, что там происходит. Я же не политик. Если б я работал таксистом, я бы вам всё рассказал про геополитику, потому что лучше таксистов никто вам не расскажет про геополитику — где, что, как, за кого, почему. Но я не таксист.

— Во Франции есть такой кандидат — Марин Ле Пен. Почти половина французов говорят, что она фашистка, расистка и что за неё стыдно голосовать, но при этом она проходит во второй тур выборов. Как вы относитесь к такой ситуации?

— Я не знаю, насколько она фашистка. Насколько я помню, фашистский режим был сочинён во времена Муссолини. Фашио — это пучок (в переводе с итальянского. — RT). Сейчас все понятия смешались, слова все закавычены и утратили свои первоначальные значения из-за девальвации и слишком частого употребления. Нужно различать фашизм и национализм — это несколько разные направления.

— Может быть, вы кого-то из кандидатов позовёте на свой концерт?

— Да я бы всех позвал на свой концерт. Мне совершенно неважно — кандидат это или не кандидат. Концерт «Ленинграда» срывает все эти социальные маски, костюмы, и неважно — это ватник или пиджак. «Ленинград» — это фактически такая баня, где все равны.

— Насколько я знаю, вы что-то сочинили во Франции по поводу выборов. Можете прочитать?

— Стишок следующего содержания:

Суета у французского трона, я готов предложить вам пари:

Сто процентов победа Макрона, если имя возьмет он Марин.

Отложив с избирателем ужин, устриц дюжину, пенистый эль,

В духе времени выступить нужно. Чем Марин хуже Эммануэль?

— Сергей, а вы на иностранных языках поёте, читаете?

— Нет, Бог уберёг.

— Но говорите.

— Нет. Стараюсь не говорить. Я по-русски-то плохо говорю, как вы успели заметить.

— Однако у вас в песнях есть и французские, и английские слова.

— Бывают. Просто тем, кто читал Пушкина, без французского никуда.

— Хоть вы и не таксист, но ваше мнение о том, что происходит за рубежом, очень интересно нашей аудитории. Грядёт брексит. Куда катится Евросоюз? Или он никуда не катится, и это совсем неправильное слово?

— Понимаете, особенно молодёжи и старикам кажется, что мир куда-то катится. Это просто христианское, эсхатологическое мышление. Все мы живём в христианской культуре и понимаем, что всё по идее должно закончиться концом света, апокалипсисом, вторым пришествием, поэтому всё нормально, всё хорошо. Чем хуже, тем лучше.

— Выход Великобритании из ЕС для многих стал неожиданностью. Несколько лет назад такое даже представить было невозможно.

— Ну почему же? Кто читал историю, тот знает, что и Римская империя рухнула, и Византийская империя рухнула, и от Советского Союза чуть-чуть осталось. Всё меняется. Мир меняется. Дважды в одну воду не зайдешь — ещё Гераклит сказал. Где Древняя Греция? Ау!

— У вас недавно Дудь (Юрий Дудь — российский спортивный журналист и видеоблогер. — RT) спросил: «Путин — красавчик?» У меня такой вопрос: «Трамп — красавчик?»

— Я не знаю, я жену люблю. За жену голосую. У меня телевизора нет, я в этом не разбираюсь. Это не мой профиль.

— Вы слышали что-нибудь про…

— Нет.

— Последнее время именно наш канал очень много обвиняли во влиянии на американские выборы. На Западе считают, что Россия с помощью телеканала Russia Today привела Трампа к президентству.

— Вы тогда крутые. Я считаю, что вы молодцы. Это мощно. Если есть такое средство влияния — это круто.

— А вы как-то влияете на процессы, которые происходят у нас в России или на Западе?

— Надеюсь, что да. Я пытаюсь в довольно абсурдной и для многих кажущейся безнадёжной ситуации всё-таки какую-то долю оптимизма вносить и радоваться малому — солнцу и дождю, травке, снегу талому.

— Что у нас в России происходит?

— Тут всё просто. Включаешь телевизор, смотришь — в России всё зашибись, залезаешь в интернет — в России жить невозможно. И между этих двух полюсов живёт нормальное население страны, которое не участвует в телевизионных программах и не пишет в «Фейсбуке». Они где-то между.

— Совсем недавно прошли протесты по стране. Это большая тема, которую у нас по телевизору особо не обсуждали.

— Я же говорю — в телевизоре всё хорошо. В телевизоре нельзя обсуждать протесты.

— А мы можем.

— Вы можете? Давайте обсудим. Какие вы смелые, телевизионщики. Потом порежете всё.

— Протесты прошли во многих городах России. В Москве были тысячи протестующих.

— В интернете пишут, что в Москве было 25 тысяч человек. Арестовали, на мой взгляд, неоправданно. Протесты в основном молодёжные. Молодёжи по идее нужно протестовать. Они всегда протестуют. Вот вы мне подарили ватник — как моднику. И я как модник вам скажу, что это жанровые предпочтения. Это «Адидас» против «Бриони». Молодёжи не нравится «Бриони». Им надоел этот гламур, им стиль этот надоел. Это протесты об этом. Это «Тесла» против «Бентли».

— С одной стороны, наши официальные лица и представители шоу-бизнеса говорят, что нельзя привлекать целенаправленно молодежь и тем самым ставить её под удар. С другой — многие говорят, что молодёжь — наше будущее, и поэтому важно, что они вышли и решили высказаться.

— Вот смотрите. В 18 лет в армию можно — курить нельзя. В армию иди, а кури только с 21-го. Выпивать нельзя. За родину умирать можно, а выпивать нельзя.

— Значит, протестовать тоже можно?

— Не знаю. Просто историческая справка: старшему брату нашего дорогого Ульянова (Ленина. — RT), когда он совершал покушение на царя, было 19 лет. Все революционеры были люди молодые.

— Вы смотрели фильм Алексея Навального о премьере Дмитрии Медведеве?

— Да, смотрел.

— Как вам фильм? И как вам Алексей Навальный?

— Я очень спокойно к нему отношусь. Весь этот дискурс мне напомнил старинный анекдот. Старая революционерка слышит какой-то шум на улице в 1917 году и спрашивает у своей служанки, что там происходит. Служанка говорит: да вот революция, протестуют! А протестуют против чего? Хотят, чтобы не было богатых. А мы в своё время хотели, чтобы не было бедных.

Я фильм смотрел, фактология странная. Фильм, на мой взгляд, спорный. Он, конечно, мог бы послужить поводом для какой-то дискуссии. Мне ясно, почему на молодёжь он производит впечатление. Молодёжь же не будет разбираться, что Медведев — бывший президент и знает все государственные тайны. Ребята, он не может жить в пятиэтажке!

— Если говорить о политической активности в целом, россияне пассивны?

— Дай Бог.

— Судя по выборам в Государственную Думу, пассивны. Вы считаете, это хорошо?

— Знаете, когда были выборы в первую Думу, вторую, третью, четвёртую, там тоже народ вяленько на это смотрел, а закончилось 1917-м. Вся эта вялость в секунду может закончиться такой невялостью, что не дай Боже. Крови бы не хотелось. Это моё личное вкусовое предпочтение. Я не люблю насилие.

— Вам нравится, когда в таких городах, как Питер и Москва, меньше 50% явка?

— Потому что выборы нужно организовывать. Нужно делать шоу. Посмотрите на ту же Америку. Вот мы отвечаем бесконечно Голливуду. Голливуд на нас не смотрит, но мы ему отвечаем — непонятными фильмами, которые калькируются оттуда. Ну, возьмите кальку выборов. Сделайте выборы интересными — и люди пойдут. Сценарист нужен хороший.

— Может быть, вам попробовать что-нибудь сделать и в этой сфере?

— Меня хватает в моей сфере. Я делаю интересную музыку, я делаю интересные клипы. Ребята, я не могу делать всё. Вас 140 миллионов. Займитесь. Сделайте что-нибудь интересно. Как я хотя бы. Пускай с матом, но интересно.

— Ваш новый клип «Экстаз» набрал, если не ошибаюсь, больше двух миллионов просмотров.

— Уже под три.

— Это успех? Это круто?

— Смотря с кем сравнивать. Мы всегда стараемся удивлять и выходить за рамки определённых представлений о том, что клип — это устоявшаяся форма. Мы всё время ломаем эту структуру: обратно запускаем изображение, делаем несоответствие звукового ряда с визуальным, делаем 11-минутные клипы, делаем короткие. Всё время боремся за новые художественные пространства. И, по-моему, с успехом.

— А как вам украинские «Грибы»?

— Мне нравится. Шикарно. Это полнейшая победа над смыслом. Это гениально. Это настолько резонирует с современностью, со всем абсурдом, который мы видим ежеминутно, ежесекундно. Это гениально, это круто!

— Вы бы с ними вместе что-нибудь замутили?

— Нет, я не буду портить такое хорошее дело. Пускай они сами.

— Не могу не спросить про Евровидение. Как вы относитесь к тому, что туда не пустили российскую певицу Юлию Самойлову?

— Это какая-то политическая игра. Сильно раздутый, явно переоценённый у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит.

— Где вас застала новость о теракте в родном Санкт-Петербурге?

— Я в этот день прилетел и ехал по кольцевой дороге. Мне пришло сообщение по новостной ленте. А у меня мама там живёт на «Техноложке» (станция метро «Технологический университет», где произошёл теракт. — RT). Я сразу ей позвонил, спросил, как она. Все испытали ужас. Было страшно.

— Такого в Питере не было?

— На моей памяти — нет.

— Питер в одночасье стал примером для всей страны. Я имею в виду сообщения, объявления в тот день: «Подброшу вас до дома».

— У нас ребята из группы тоже подвозили.

— Значит, в Питере не только пить.

— Питиё здесь как средство коммуникации, средство сближения. Поэтому, конечно же, в Питере пить. И от этого происходит всё остальное.

— А за «Зенит-Арену» вы бы выпили?

— Мне кажется, это кто-то пытался воплотить идею чёрной звезды — звезды смерти из «Звёздных войн». Они начали её строить, и под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем. Я по этому поводу даже стих написал: «Миллиарды вложите в нарды» — эффекта будет больше.

— Вам совсем не понравился стадион?

— Я не был там, не знаю. Только мимо проезжал. Скорее всего, это закопанная звезда смерти. Там не обошлось без Дарта Вейдера. Он занимался постройкой.

— «Спартак» в этом году — чемпион?

— По своим идеологическим соображениям не могу сказать, что он чемпион. Но формально, конечно же, да.

— Уже ни ЦСКА, ни «Зенит» ничего сделать не смогут?

— С такой игрой «Зенита» вряд ли. Но я всё равно буду болеть за «Зенит». И надеяться. Но это уже из «Звёздных войн». Какой-то джедай должен прилететь в эту команду и сделать что-то невероятное.

— Сейчас в ком проблема — в Луческу? Многие на него показывают пальцем.

— У нас принято искать виноватого. Но там одного виноватого быть не может — это командная игра.