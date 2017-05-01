Накануне премьеры (18 мая) одного из самых ожидаемых фильмов года, очередной главы вселенной Чужих "Завет", 79-летний демиург франшизы Ридли Скотт прокомментировал возможный исход битвы человечества с инопланетянами. Сделав угрюмый вывод: случись такое - земляне уж точно не окажутся в выигрыше.

Как цитирует Sky News слова постановщика художественного фильма "Чужой: Завет", произнесенные им на фестивале SXSW в Остине, Техас, режиссер убежден: инопланетяне действительно существуют, и контакт с ними неизбежен. Более того, они могут вот-вот нанести нам визит. При этом Скотт ссылается на своих друзей из NASA , которые заверили его, что прямо сейчас могут предположить от ста до двухсот звездных цивилизаций, "чья эволюция шла по приблизительно земному типу".

"Ты только взгляни на ночное небо. Неужели ты думаешь, что мы одни во Вселенной?", - спросил как-то Скотта эксперт. "Да это же нелепица", - добавил от себя кинематографист.

Далее уточнив, что пришельцы наверняка окажутся "намного умнее нас", и если вдруг земляне будут настолько глупы, что "бросят им вызов", инопланетяне просто "полностью изничтожат нас секунды за три". (В этом месте редакция "Кинократии" шлет пламенный привет неоперабельному оптимизму Эммериха.)

По сюжету новой части линейки "Чужих" колониальный корабль "Завет" прибывает "к неизведанному раю - планете на краю галактики". Которая вскоре оказывается "темным и опасным миром с единственным жителем - андроидом по имени Дэвид, выжившим после экспедиции "Прометея".