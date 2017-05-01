Группа Kiss даст концерт в Москве

Американская рок-группа Kiss 1 мая начнет свое европейское турне концертом в московском спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Затем легендарные рокеры покажут свое шоу в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Нидерландах и Великобритании.

Ранее Kiss уже приезжали с концертами в Россию: в 2008 году они выступили в Москве и Санкт-Петербурге.

Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 миллионов копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус "золотых" и "платиновых". Среди наиболее известных песен коллектива - "I Was Made for Lovin’ You", "Strutter", "Black Diamond".