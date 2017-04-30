Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Huffington Post Deutschland заявил, что Киев мог бы допустить российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс "Евровидение-2017".

"Теоретически можно сделать исключение при въезде. Но внутриполитический ущерб в этом случае был бы слишком велик", — заявил дипломат.

По его словам, если бы Украина согласилась впустить представительницу России, в центре внимания оказался бы не конкурс, а "сознательно спровоцированные беспорядки". Вместе с тем Мельник признал, что из-за ситуации с Самойловой настроение на "Евровидении" может оказаться "несколько подавленным".

"Такова печальная реальность", — добавил он, выразив надежду, что центральное место на конкурсе займет музыка, а не "политические игры".