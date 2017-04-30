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Оливер Стоун признался, что снимает фильм о Путине
Фото: Пресс-лужба президента России
Издание The Sydney Morning Herald опубликовало интервью с режиссером Оливером Стоуном, в котором он признался, что снимает фильм про президента РФ Владимира Путина. По словам режиссера, фильм скорее представляет собой интервью с российским лидером.
«Это не столько документальный фильм, сколько своего рода интервью. Владимир Путин является одним из самых значимых лидеров в мире, и поскольку Соединенные Штаты Америки объявили его врагом, большим врагом, я думаю, нам очень важно послушать, что он хочет сказать», - цитирует издание слова Стоуна.
В фильме президент РФ расскажет, как он воспринимает события, произошедшие в стране с 2000 года, когда он впервые стал президентом. Режиссер говорит, что зрителям удастся «познакомимся с точкой зрения Путина», о которой американская публика не имеет представления.
Стоун в интервью уважительно отзывается о российском лидере и говорит, что целью фильма было - понять и объяснить людям точку зрения Владимира Путина безотносительно к западной риторике, касающейся его личности.
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