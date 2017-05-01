Более 200 человек прибыли на Украину для участия в Евровидении-2017

Более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли на Украину за последние трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

"В течение трех суток на Украину прибыло более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира", — говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что в основном официальные делегации летят на Украину самолетами, ожидается, что 70% прибывающих на конкурс придется на воздушное сообщение.