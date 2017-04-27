Инне Чуриковой вызвали скорую перед спектаклем

Инна Чурикова почувствовала себя плохо незадолго до выхода на сцену. Актрисе понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает портал LIFE

Бригада скорой помощи, прибывшая в «Театр наций», посоветовала Чуриковой экстренную госпитализацию, от которой актриса отказалась. Свое решение 73-летняя актриса объяснила тем, что ей необходимо сыграть в спектакле Глеба Панфилова «Аудиенция». В этой постановке артистка играет королеву Великобритании Елизавету ll.

Инна Чурикова – народная артистка СССР, лауреат двух государственных премий России, обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля 1984 года в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Военно-полевой роман». Актриса снималась в «Морозко», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама» и многих других фильмах и телесериалах.