Новый клип группы "Ленинград" под названием "Экстаз" появился в интернете и за первые полчаса собрал почти сорок тысяч просмотров, следует из официального канала группы на сайте Youtube

Новое видео длится чуть более десяти минут. Как ранее рассказал лидер группы Сергей Шнуров , клип рассказывает "про столкновение двух Россий".

Группа Сергея Шнурова "Ленинград" в последние годы презентует новые песни коллектива одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году группе принесли клипы "Экспонат", который на YouTube посмотрели более 89 миллионов человек и "В Питере — пить", который набрал более 22 миллионов просмотров.