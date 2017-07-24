Кустурица во время концерта в Крыму отжался со зрителями

В Крыму в концертном зале "Юбилейный" при аншлаге прошел первый и единственный концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы с группой The No Smoking Orchestra, передает РИА "Новости"

Отмечается, что Кустурица и The No Smoking Orchestra приехали в Крым с новой программой "По млечному пути" - по названию последнего фильма режиссера, главные роли в котором исполнили Моника Беллуччи и сам Кустурица.

Во время концерта Кустурица позвал желающих на сцену. Так, помимо девяти участников группы, на сцене оказались около 30 девушек. Они танцевали вместе с музыкантами.

В свою очередь Кустурица предложил девушкам выполнить нестандартные танцевальные движения, а затем начал вместе с ними отжиматься от пола.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что всегда считал Крым частью России, и призвал крымчан не обращать внимание на мнение западных стран.