Певец, народный артист России Александр Розенбаум перенес концерт в Волгограде из-за перелома ребер, сообщается на официальном сайте артиста в четверг.

"В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 ребер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 г. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Российский певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Розенбаум начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии — вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. За время сольной карьеры он выпустил свыше 30 альбомов. Среди наиболее известных песен Розенбаума — "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке".