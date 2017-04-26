Премьера заключительной части новой трилогии киноэпопеи "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года. Об этом сообщили в компании Lucasfilm, которая входит в корпорацию The Walt Disney Com any.

Премьера седьмого эпизода саги, фильма "Звездные войны. Пробуждение силы" (Star Wars: E isode VIII - The Force Awakens), состоялась в декабре 2015 года. Выход восьмой части, фильма "Звездные войны. Последний джедай" (Star Wars: E isode VIII - The Last Jedi), намечен на 15 декабря этого года. Тот факт, что девятая часть выйдет на экраны в мае говорит о смене стратегии корпорации Disney, отмечают ряд СМИ.