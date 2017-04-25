Главные события у вас в почте
Юлия Самойлова впервые вышла на сцену после недопуска на «Евровидение»
Юлия Самойлова впервые выступила после недопуска на «Евровидение-2017». Певица приняла участие в концерте хора «Сорок Сороков» в Храме Христа Спасителя, сообщает Life.ru.
22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице на «Евровидении» въезжать на территорию страны в течение трех лет. Киев объяснил решение ведомства тем, что в 2015 году артистка посещала Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить с песней «Flame is Burning». Россия впервые с 1999 года не примет участия в конкурсе. 13 апреля Первый канал отказался транслировать шоу. Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.
Оставить комментарий