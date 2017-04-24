Полиция проверила информацию анонима об угрозе в ДК в Нижнем Новгороде

Сообщение анонима об угрозе в ДК "ГАЗ" Нижнего Новгорода во время концерта группы "Машина времени" не подтвердилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Нижегородской области.

"Операция по проверке здания ДК на предмет опасных устройств закончена, концерт продолжен. Информация анонимного источника, который по телефону сообщил об угрозе, не подтвердилась", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в дежурную часть УМВД по Нижнему Новгороду поступил анонимный звонок об угрозе в ДК "ГАЗ". В это время в доме культуры шел концерт "Машины времени". Выступление было прервано, зрителей просили покинуть зал.