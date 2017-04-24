Главные события у вас в почте
Железная девушка: Басков прокомментировал падение своей невесты с высоты
Фото: 360tv.ru
Певец Николай Басков в своем Instagram прокомментировал падение его невесты Софи Кальчевой с двухметрового подиума во время концерта в Воронеже
Дорогие друзья, не волнуйтесь, с Софи все в порядке!!! Железная девушка - Басков.
Инцидент произошел 22 апреля, сообщила «Комсомольская правда». На сцене был установлен трехуровневый подиум, на который Софи поднялась во время исполнения совместной с Николаем песни «Ты мое счастье». Но неожиданно подиум под ней раскрылся, и артистка рухнула вниз.
Концерт пришлось приостановить, но певица вернулась на сцену и продолжила выступление.
Оставить комментарий