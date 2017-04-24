Железная девушка: Басков прокомментировал падение своей невесты с высоты

Певец Николай Басков в своем Instagram прокомментировал падение его невесты Софи Кальчевой с двухметрового подиума во время концерта в Воронеже

Дорогие друзья, не волнуйтесь, с Софи все в порядке!!! Железная девушка - Басков.

Инцидент произошел 22 апреля, сообщила «Комсомольская правда». На сцене был установлен трехуровневый подиум, на который Софи поднялась во время исполнения совместной с Николаем песни «Ты мое счастье». Но неожиданно подиум под ней раскрылся, и артистка рухнула вниз.

Концерт пришлось приостановить, но певица вернулась на сцену и продолжила выступление.