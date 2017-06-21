Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети

Магистр интеллектуального клуба и продюсер «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов стал популярен на одном из самых крупных в мире сайтов — Reddit (по данным Alexa.com, восьмой по популярности сайт в мире). Пользователям крупнейшего портала понравилось, с какой эмоциональностью знаток реагирует на то, что ответ его команды на вопрос ведущего оказался правильным, и вывели гифку с ним в топ ресурса.

Гифку с «Господином Козловым» разместил пользователь под ником Asmodeane. «Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной», — написал он, сопроводив фразу гифкой со знатоком.

Посетителей портала заинтересовал не столько текст поста, сколько персона человека на гиф-анимации. Юзеры интересовались, почему джентльмен с гифки выглядит так, будто испытал огромное облегчение. Тогда другие рассказали правила игры и объяснили, что от ответа на вопросы зависит, выиграют ли znataki денежный приз и хрустальную сову. Кто-то тут же опубликовал ссылку на главный трофей. «И ради этого они все так вырядились?» — задавались вопросом пользователи.

«Какие вопросы им задают?» — спросил один из юзеров, когда волна разговоров улеглась. Тогда пользователь под ником E_Wind привел пример: «Как правило, это сложный вопрос, о культуре, музыке, поэзии. Например: в 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войны таким же образом, как и Спарта. Что это за наказание?» Посетители портала ответить затруднились, а затем предположили, что ответа на этот вопрос вообще не существует.

Даже после подсказки — «международная традиция, которая в наше время имеет огромную силу и возникла в Древней Греции» — никто не рискнул выдвинуть свой вариант. «Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте. Напомните мне!» — горячились юзеры, но правильного ответа они так и не узнали.

Российская телеигра заинтересовала американцев. «Где я могу посмотреть это в Америке?» — интересовались они.

Адаптированная версия «Что? Где? Когда» выходила в США в 2011 году и называлась Million Dollar Mind Game. Однако шоу не прижилось в Америке и быстро закрылось.