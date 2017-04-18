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Наталья Селезнёва госпитализирована в Москве

Актриса Наталья Селезнева госпитализирована в одну из московских больниц с жалобами на боли в сердце, сообщает Life.
Врачи после обследования назначили лечение 71-летней актрисе, сейчас она находится в стационаре.
Селезнева в комментарии изданию заявила, что проходила обследование, но госпитализации не было. Актриса рассказала, что к врачам обратилась из-за головных болей, но сейчас чувствует себя нормально.
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Наталья Селезнева
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