Наталья Селезнёва госпитализирована в Москве

Актриса Наталья Селезнева госпитализирована в одну из московских больниц с жалобами на боли в сердце, сообщает Life

Врачи после обследования назначили лечение 71-летней актрисе, сейчас она находится в стационаре.

Селезнева в комментарии изданию заявила, что проходила обследование, но госпитализации не было. Актриса рассказала, что к врачам обратилась из-за головных болей, но сейчас чувствует себя нормально.