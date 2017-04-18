Шнуров отрекся от рекомендации пить в Питере

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, как именно нужно трактовать текст песни «В Питере — пить». Соответствующий пост исполнитель опубликовал в своем Instagram.

Шнуров подчеркнул, что слова композиции не следует воспринимать как рекомендацию.

«Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении а в совершенно неопределенной форме», — отметил он.

Музыкант добавил, что «герой делится с нами своим личным опытом, не претендуя на объективность, а скорее даже ей оппонируя».

Судя по отметке о геолокации, Шнуров находится в Санкт-Петербурге.

Песня «В Питере — пить» приобрела вирусную популярность после выхода клипа в мае 2016 года. Ролик за год набрал около 40 миллионов просмотров на YouTube.