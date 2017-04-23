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Режиссер Учитель закончил монтаж фильма «Матильда»

Режиссер Учитель закончил монтаж фильма «Матильда»
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Режиссёр Алексей Учитель официально завершил монтаж фильма «Матильда», передаёт Интерфакс.
Об этом Учитель заявил на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи».
«Сегодня знаковый день.
Сегодня мы закончили окончательно монтаж картины «Матильда», — сказал режиссёр.
По его словам, полностью работа будет завершена через месяц—полтора.
Ранее Учитель прокомментировал результаты экспертизы фильма «Матильда».
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Алексей Учитель
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