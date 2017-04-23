Режиссер Учитель закончил монтаж фильма «Матильда»

Режиссёр Алексей Учитель официально завершил монтаж фильма «Матильда», передаёт Интерфакс.

Об этом Учитель заявил на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи».

«Сегодня знаковый день.

Сегодня мы закончили окончательно монтаж картины «Матильда», — сказал режиссёр.

По его словам, полностью работа будет завершена через месяц—полтора.

Ранее Учитель прокомментировал результаты экспертизы фильма «Матильда».