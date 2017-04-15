Главные события у вас в почте
Федор Бондарчук сделал официальное заявление: он поможет Василию Степанову
В начале этой недели стало известно, что российский актер, сыгравший в фильме Федора Бондарчука (49) «Обитаемый остров», Василий Степанов выпал из окна собственной квартиры.
Врачи диагностировали у молодого человека множественные переломы, но он отказался от госпитализации, а чуть позже сделал скандальное заявление.
«Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал… Жаль только, что людей со съемками подвел, сорвал сроки. Мне оказали нужную медицинскую помощь, однако врач-психиатр порекомендовала в следующий раз выбрать этаж повыше. Создалось впечатление, что я привлекаю к себе внимание, но это далеко не так», — сказал Василий порталу Life.ru.
По последним сведениям, Степанов сейчас находится в психиатрической больнице №1 имени Алексеева в восьмом отделении.
Помощь и поддержку актеру оказывают не только любимые поклонники, но и Федор Бондарчук.
Фото: Facebook
На официальной странице продюсерской компании Бондарчука Art Pictures в Facebook появилось заявление режиссера: «Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию. С уважением, Федор Бондарчук».
Оставить комментарий