Федор Бондарчук сделал официальное заявление: он поможет Василию Степанову

Врачи диагностировали у молодого человека множественные переломы, но он отказался от госпитализации, а чуть позже сделал скандальное заявление.

«Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал… Жаль только, что людей со съемками подвел, сорвал сроки. Мне оказали нужную медицинскую помощь, однако врач-психиатр порекомендовала в следующий раз выбрать этаж повыше. Создалось впечатление, что я привлекаю к себе внимание, но это далеко не так», — сказал Василий порталу Life.ru.

По последним сведениям, Степанов сейчас находится в психиатрической больнице №1 имени Алексеева в восьмом отделении.

Помощь и поддержку актеру оказывают не только любимые поклонники, но и Федор Бондарчук.

Фото: Facebook

На официальной странице продюсерской компании Бондарчука Art Pictures в Facebook появилось заявление режиссера: «Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию. С уважением, Федор Бондарчук».