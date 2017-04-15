Guardian: политика всегда была синонимом «Евровидения»

«Мало какие правила изменялись, подвергались манипуляциям или откровенно нарушались так часто, как запрет песенного конкурса «Евровидение» на «песни, высказывания или жесты политического или подобного характера», — пишет Guardian. За шестьдесят лет его существования «Евровидение» пережило мир, войны и падение Берлинской стены, но в этом году политика захватила конкурс гораздо сильнее, чем когда-либо, отмечает автор статьи.

Речь идёт о конфликте между Россией и Украиной, которая запретила въезд на свою территорию для российской конкурсантки Юлии Самойловой . Российский «Первый канал» в ответ отказался в этом году транслировать «Евровидение» в своём эфире. Председатель группы, которая проводит этот международный конкурс, строго осудил решение украинских властей и заявил, что оно подрывает целостность и неполитический характер мероприятия. Тем не менее, по его словам, подготовка к событию продолжается.

Как отмечает издание, впервые страна-хозяин «Евровидения» запрещает въезд участнику из другого государства, и многие люди, причастные к конкурсу, обвинили Украину в политизации мероприятия. С другой стороны, некоторые обвиняют саму Россию в том, что выдвижение кандидатуры Самойловой уже было политическим шагом, которым Москва поставила Киев перед выбором: соблюсти собственные законы или потакать организаторам конкурса.

Собеседник издания Бен Ройстон, который делал сайт про конкурс и участвовал в жюри, считает, что «политика всегда была синонимом «Евровидения». По его словам, для многих стран это мероприятие —возможность прорекламировать свою национальную идентичность и культуру, а также показать себя современными. Так, например, в 2011 году Азербайджан сделал частью своей национальной политики цель победить на «Евровидении».

Кроме того, в 2009 году Грузия сняла своих исполнителей после того, как организаторы предписали ей изменить текст песни «We Don’t Wanna Put In» — это было после грузино-российского конфликта. Похожие жесты предпринимают по отношению друг к другу Азербайджан и Армения.

Впрочем, есть и такие эксперты, кто считает, что «Евровидению» стоит смириться с политической подоплёкой некоторых высказываний; иное поведение лишь прибавит аргументов тем, кто считает это мероприятие «бессмысленным развлечением», пишет Guardian.