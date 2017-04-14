Организаторы «Евровидения» задумались об отстранении России в 2018 году

Россию могут не допустить до «Евровидения-2018». С таким заявлением выступили в Европейском вещательном союзе (EBU). Текст сообщения передает «Лента.ру»

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в EBU.

Согласно правилам музыкального конкурса, страну можно лишить права участвовать в шоу в том случае, если она отказывается от телетрансляций «Евровидения». 13 апреля Первый канал сообщил, что не станет показывать шоу, так как в соревнованиях не сможет принять участие российская представительница Юлия Самойлова . В 1999 году Россия была отстранена от участия в «Евровидении» в связи с отказом Москвы от трансляции конкурса.