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Организаторы «Евровидения» задумались об отстранении России в 2018 году
Россию могут не допустить до «Евровидения-2018». С таким заявлением выступили в Европейском вещательном союзе (EBU). Текст сообщения передает «Лента.ру».
«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в EBU.
Согласно правилам музыкального конкурса, страну можно лишить права участвовать в шоу в том случае, если она отказывается от телетрансляций «Евровидения». 13 апреля Первый канал сообщил, что не станет показывать шоу, так как в соревнованиях не сможет принять участие российская представительница Юлия Самойлова. В 1999 году Россия была отстранена от участия в «Евровидении» в связи с отказом Москвы от трансляции конкурса.
22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице въезжать на территорию страны в течение трех лет. В Киеве объяснили данное решение тем, что Самойлова посещала в 2015 году Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить на конкурсе с песней Flame is Burning. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.
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