Организаторы «Евровидения» задумались об отстранении России в 2018 году

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу «Евровидение» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве, сообщили организаторы события «Ленте.ру» в пятницу, 4 апреля.

«В приоритете у нас — само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в ЕВС.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению «Евровидение-2 7».

3 апреля Первый канал заявил, что Россия не будет представлена на конкурсе и что трансляция мероприятия не состоится. В ЕВС выразили сожаление, что не смогли договориться с Киевом по поводу снятия запрета Службы безопасности Украины на посещение страны певицей Юлией Самойловой

Россия уже была отстранена от участия в «Евровидении» в 999 году после того, как за год до этого отказалась от прямой трансляции конкурса.