Первый тизер восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" опубликован в официальном микроблоге Twitter, посвященном кинофильму.

See a few highlights from #TheLastJedi anel at #SWCO. ⚡️ "Star Wars: The Last Jedi”htt s://t.co/nGZ1FqrfmV

— Star Wars (@starwars) 14 апреля 2017 г.

Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.