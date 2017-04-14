Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги «Евровидению»

«Евровидение» обязано Первому каналу «огромным рейтингом». С таким заявлением выступил генеральный директор канала Константин Эрнст . Его слова передает газета «Коммерсантъ»

«Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу. В первые несколько лет никто не хотел смотреть «Евровидение». Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени - участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 млн других европейцев, посылать на конкурс своих участников», - заявил Эрнст.

Эрнст добавил, что отказ канала от трансляции конкурса приведет к значительным потерям рейтинга шоу. Первый канал выплачивает взнос за членство в Европейском вещательном союзе (EBC), однако за участие в конкурсе канал платить не будет. 14 апреля стало известно, что Россию могут не допустить до участия в конкурсе «Евровидение-2018» в связи с отказом от трансляции мероприятия. 13 апреля Первый канал сообщил, что не станет показывать шоу, так как в соревнованиях не сможет принять участие российская представительница Юлия Самойлова