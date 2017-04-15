Опрос показал реакцию россиян на отказ от трансляции «Евровидения-2017»

Решение отказаться от трансляции в России музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве поддержали 40% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра

При этом против запрета высказались 41% респондентов.

Кроме того, 59% россиян положительно относятся к тому, что Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении». Против данного выбора высказались 15% опрошенных.

Отмечается, что опрос проводился до того, как стало известно о недопуске украинской стороной к участию Самойловой и отказе России от трансляции этого конкурса.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что миллионы россиян будут смотреть Евровидение в Киеве.

13 апреля в Европейском вещательном союзе подтвердили, что Россия не будет участвовать в Евровидении в 2017 году.

Позднее Первый канал сообщил, что не станет транслировать Евровидение в Киеве.