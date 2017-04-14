Организатор Евровидения выступил с обвинением в адрес Москвы

На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В компании подчеркнули, что Киев неоднократно предлагал Москве выбрать для участия в конкурсе артиста, не нарушавшего законодательство Украины, но Россия оставила свое решение неизменным.

«Отказ «Первого канала» (Россия) от трансляции «Евровидения» доказывает, что, несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям «Евровидения», ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью России изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», – говорится в заявлении украинской стороны.

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала , поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. Он будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Представлять Россию на «Евровидении-2017» должна была Юлия Самойлова , однако украинские власти запретили ей въезд в страну на три года. Они пояснили, что девушка выступала в 2015 году на фестивале в Крыму, въехав на полуостров из России. Украинские власти считают законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.

Тринадцатого апреля «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017». Такое решение телеканал принял, когда организатор конкурса - Европейский вещательный союз -сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой.