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Макаревич высказался по поводу ситуации с "Евровидением"
Андрей Макаревич назвал скандал вокруг российской представительницы на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой «глупостью с обеих сторон». Слова лидера группы «Машина времени» приводит «Газета.ру».
«Я думаю, это глупость с обеих сторон. И с украинской стороны глупость, и с нашей нескладно получилось», — заявил Макаревич.
Макаревич добавил, что те, кто выбрал кандидатуру Самойловой для участия на песенном конкурсе от России, были в курсе украинских законов. В то же время музыкант подчеркнул, что Киев мог бы пойти на уступки ради проведения «Евровидения», «от которого зависит престиж государства».
13 апреля Европейский вещательный союз (EBU) официально заявил, что Россия не примет участия в «Евровидении-2017». В распространенном сообщении организации говорилось, что Первому каналу были предложены «два альтернативных варианта», однако «оба эти варианта были отвергнуты». Ранее EBU предлагал либо заменить артиста, либо передавать выступление российской представительницы по видеотрансляции.
22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певицы въезжать на территорию страны в течение трех лет. В Киеве объяснили данное решение тем, что Самойлова посещала в 2015 году Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить на конкурсе с песней Flame is Burning. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.
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