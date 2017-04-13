«Я думаю, это глупость с обеих сторон. И с украинской стороны глупость, и с нашей нескладно получилось», — заявил Макаревич.

Макаревич добавил, что те, кто выбрал кандидатуру Самойловой для участия на песенном конкурсе от России, были в курсе украинских законов. В то же время музыкант подчеркнул, что Киев мог бы пойти на уступки ради проведения «Евровидения», «от которого зависит престиж государства».

13 апреля Европейский вещательный союз (EBU) официально заявил, что Россия не примет участия в «Евровидении-2017». В распространенном сообщении организации говорилось, что Первому каналу были предложены «два альтернативных варианта», однако «оба эти варианта были отвергнуты». Ранее EBU предлагал либо заменить артиста, либо передавать выступление российской представительницы по видеотрансляции.