EBU официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении в 2017 году

Европейский вещательный союз (EBU) в письме RT официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

«После официального подтверждения, что участнику Евровидения от России Юлии Самойловой не будет разрешено въезжать в Киев для участия в конкурсе, ЕВU официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году», — говорится в ответе EBU.

EBU отмечает, что было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена российского артиста.

«К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс Евровидение-2017. К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет участвовать в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие и сделали всё возможное для достижения этой цели», — говорится в заявлении.