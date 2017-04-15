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Вице-премьер Украины: миллионы россиян будут смотреть Евровидение в Киеве
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что несмотря на то, что в России отказались от трансляции «Евровидения -2017», многие россияне всё равно посмотрят его конкурс по спутниковому телевидению или интернету.
«Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут просматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников», — заявил Кириленко в видеообращении.
После того как СБУ запретила въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой из-за ее выступления в 2015 году на концерте в Крыму, Россия отказалась от участия в конкурсе. Предложенные Европейским вещательным союзом компромиссные варианты Первый канал счел неприемлемыми. Первый канал также принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017». Ранее Первый канал сообщил, что не станет транслировать Евровидение в Киеве из-за ситуации с представительницей России на конкурсе Юлией Самойловой.
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