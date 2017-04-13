«Первый канал» отказался транслировать «Евровидение»

Первый канал не станет транслировать «Евровидение-2017». С таким заявлением выступили на самом телеканале. Текст сообщения передает РБК

«Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017. Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», — говорится в сообщении канала.

Ранее Европейский вещательный союз заявил, что не смог решить вопрос участия российской представительницы на конкурсе Юлии Самойловой Служба безопасности Украины (СБУ) 22 марта запретила российской певицы въезжать на территорию страны в течение трех лет. В Киеве объяснили данное решение тем, что Самойлова посещала в 2015 году Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. В министерстве иностранных дел России решение СБУ назвали «глупостью». Юлия Самойлова должна была выступить на конкурсе с песней Flame is Burning. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.