Власти Крыма пригласили Джамалу на полуостров

"Наше (российское) посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день", - отметил он.

По словам Мурадова, теперь остается ждать реакции самой певицы.

Также политик рассказал, что у одного из родственников артистки, который проживает в Крыму, имеются проблемы со здоровьем.

"Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением", - подчеркнул он.

Помимо этого Мурадов добавил, что власти Крыма готовы оказать певице всяческое содействие на месте.