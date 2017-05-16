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Власти Крыма пригласили Джамалу на полуостров
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что крымские власти передали приглашение посетить полуостров украинской певице Джамале через ее импресарио, передает РИА "Новости".
"Наше (российское) посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день", - отметил он.
По словам Мурадова, теперь остается ждать реакции самой певицы.
Также политик рассказал, что у одного из родственников артистки, который проживает в Крыму, имеются проблемы со здоровьем.
"Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением", - подчеркнул он.
Помимо этого Мурадов добавил, что власти Крыма готовы оказать певице всяческое содействие на месте.
Ранее сообщалось, что победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала заявила о желании выступать в Крыму.
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