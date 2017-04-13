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У телезрителей появился шанс избавиться от рекламы во время фильмов
Рекламные ролики в разгар демонстрирующихся по ТВ кинолент могут уйти в прошлое. Это станет возможным, если в Госдуме возобладает точка зрения членов комитета по культуре, выступающих за запрет рекламы в середине фильма.
— Комитет по культуре считает, что не следует разрывать ткань кинопроизведения рекламой. При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую «рекламочку», это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино, — рассказала «Известиям» депутат Елена Драпеко.
Однако в нижней палате парламенте нет единого мнения по поводу запрета на рекламу. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что нововведения лишат каналы заинтересованности в демонстрации кинофильмов. В итоге поступлений телеканалы лишатся значительной части прибыли, а следом пострадает и бюджет страны, который недополучит налогов и будет вынужден увеличивать субсидии каналам.
В Национальной Медиа Группе считают, что убытки для игроков на рынке могут достигать 35% годового дохода. При этом пострадают не только каналы, производители кинопродукции и рекламщики, но и зрители, которых лишат фильмов.
Комитет по культуре намерен продолжить дорабатывать законопроект к первом чтению. Судьбы инициатива прояснится после заключения, которое даст на нее правительство.
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