У телезрителей появился шанс избавиться от рекламы во время фильмов

Рекламные ролики в разгар демонстрирующихся по ТВ кинолент могут уйти в прошлое. Это станет возможным, если в Госдуме возобладает точка зрения членов комитета по культуре, выступающих за запрет рекламы в середине фильма.

— Комитет по культуре считает, что не следует разрывать ткань кинопроизведения рекламой. При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую «рекламочку», это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино, — рассказала «Известиям» депутат Елена Драпеко

Однако в нижней палате парламенте нет единого мнения по поводу запрета на рекламу. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что нововведения лишат каналы заинтересованности в демонстрации кинофильмов. В итоге поступлений телеканалы лишатся значительной части прибыли, а следом пострадает и бюджет страны, который недополучит налогов и будет вынужден увеличивать субсидии каналам.

В Национальной Медиа Группе считают, что убытки для игроков на рынке могут достигать 35% годового дохода. При этом пострадают не только каналы, производители кинопродукции и рекламщики, но и зрители, которых лишат фильмов.

Комитет по культуре намерен продолжить дорабатывать законопроект к первом чтению. Судьбы инициатива прояснится после заключения, которое даст на нее правительство.