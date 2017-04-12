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СМИ: звезда «Обитаемого острова» выпал из окна в Москве

Звезда «Обитаемого острова» выпал из окна высотки в Москве
Фото:
Российский актер Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый острова», выпал из окна квартиры в Москве. Об этом сообщил Life.
По данным сайта, Степанов выжил и сейчас находится в больнице. Квартира, из которой он выпал, находилась на пятом этаже.
Инцидент произошел утром 12 апреля. Актер получил многочисленные переломы. У него сломан таз, правое плечи и обе пяточные кости. Кроме того, Степанов получил многочисленные ушиби.
Актер живет в пятиэтажном доме вместе с родителями. Как пишет Life, Степанов намеренно выпрыгнул из окна.
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Василий Степанов Федор Бондарчук
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