СМИ: звезда «Обитаемого острова» выпал из окна в Москве

Российский актер Василий Степанов , исполнивший главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый острова», выпал из окна квартиры в Москве. Об этом сообщил Life.

По данным сайта, Степанов выжил и сейчас находится в больнице. Квартира, из которой он выпал, находилась на пятом этаже.

Инцидент произошел утром 12 апреля. Актер получил многочисленные переломы. У него сломан таз, правое плечи и обе пяточные кости. Кроме того, Степанов получил многочисленные ушиби.

Актер живет в пятиэтажном доме вместе с родителями. Как пишет Life, Степанов намеренно выпрыгнул из окна.