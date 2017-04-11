Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции

Люк Бессон побил рекорд и снял самый дорогой фильм в истории Франции. Бюджет картины "Валериан и город тысячи планет" составил 197 миллионов евро.

При этом прошлое достижение французских блокбастеров перекрыто почти в три раза. Предыдущим лидером являлась лента "Астерикс на Олимпийских играх", съемки которого обошлись в 78 миллионов евро.

Однако не уточняется, является ли бюджет "Валериана" исключительно производственным или уже включает в себя затраты на маркетинг.