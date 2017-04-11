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Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции
Люк Бессон побил рекорд и снял самый дорогой фильм в истории Франции. Бюджет картины "Валериан и город тысячи планет" составил 197 миллионов евро.
При этом прошлое достижение французских блокбастеров перекрыто почти в три раза. Предыдущим лидером являлась лента "Астерикс на Олимпийских играх", съемки которого обошлись в 78 миллионов евро.
Однако не уточняется, является ли бюджет "Валериана" исключительно производственным или уже включает в себя затраты на маркетинг.
Главные роли отведены актрисе Каре Делевинь и Дейну ДеХаану. Кроме того, в фильме отметились Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рианна. На российские экраны фильм выйдет только 10 августа, в то время как мировая премьера пройдет 20 июля.
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