Умер актер Гиви Берикашвили

Смерть наступила в связи с осложнениями, вызванными пневмонией. Последние годы жизни Берикашвили выступал на сцене Театра Руставели.

Актер исполнил роли в фильмах «Кувшин», «Пари», «Как солдат от войска отстал», «Настоящий тбилисец и другие», «Лимонный торт». Критики особо выделяют работу Берикашвили в семисерийном телефильме «Берега», снятом по книге Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Актер сыграл в фильме Косту Дастуридзе.