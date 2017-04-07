Умер актер фильма «V — значит вендетта»

Британский актер Тим Пиготт-Смит скончался в возрасте 70 лет. Об этом в пятницу, 7 апреля, пишет The Guardian.

О смерти артиста сообщил его агент Джон Грант . «Его любили и им восхищались его современники, и многие запомнят его как джентльмена и настоящего друга», — сказал он.

В марте Пиготт-Смит получил Орден Британской империи за заслуги перед драматическим искусством.

Вершиной своей карьеры Тим Пиготт-Смит называл участие в телесериале «Драгоценность в короне», единственный сезон которого вышел в 1984 году.