В интернете появился трейлер «Матрицы», где главную роль исполняет Уилл Смит . Видео опубликовано на YouTube-канале The Unusual Suspect.

Автор ролика демонстрирует зрителям, каким был бы культовый фильм, если бы роль Нео исполнил Смит. Режиссеры фильма братья Вачовски предлагали звезде «Людей в черном» главную роль в «Матрице», однако актер отказался. По словам автора видео, трейлер он создавал в течение трех дней в видеоредакторе After Effects.

«Матрица» вышла на экраны в 1999 году. В 2003 году вышли на экраны следующие две картины серии под названиями «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Братья Вачовски сменили пол и стали известны как сестры Вачовски.