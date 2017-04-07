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В Сети появился "альтернативный" трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом
В интернете появился трейлер «Матрицы», где главную роль исполняет Уилл Смит. Видео опубликовано на YouTube-канале The Unusual Suspect.
Автор ролика демонстрирует зрителям, каким был бы культовый фильм, если бы роль Нео исполнил Смит. Режиссеры фильма братья Вачовски предлагали звезде «Людей в черном» главную роль в «Матрице», однако актер отказался. По словам автора видео, трейлер он создавал в течение трех дней в видеоредакторе After Effects.
«Матрица» вышла на экраны в 1999 году. В 2003 году вышли на экраны следующие две картины серии под названиями «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Братья Вачовски сменили пол и стали известны как сестры Вачовски.
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