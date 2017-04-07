Россияне стали меньше слушать Стаса Михайлова и Елену Ваенгу

«Стас Михайлов "упал" в общем рейтинге с 10-го на 30-е место, Елена Ваенга — с 20-го на 75-е, Михаил Шуфутинский — с 70-го на 150-е, Александр Розенбаум — со 150-го на 300-е. Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на "Яндекс.Музыке", то сейчас он иногда "выпадает" за пределы топ-30», — говорится в отчете.

«Сегодня шансон в два раза менее популярен, чем три года назад», — делают вывод авторы работы.

Отмечается, что рейтинг самых популярных исполнителей за март возглавила украинская группа «Грибы». Из жанров на смену шансону пришли поп-музыка, рок и электроника.

Анализ был проведен на основании сравнения пользовательских запросов за 2014-й и 2016-й — начало 2017 года.