Перед «Евровидением» Юлия Самойлова решилась на пластику

Все еще неизвестно, сможет ли Юлия Самойлова выступить в Киеве на финальном концерте международного музыкального конкурса. Пока даже нельзя точно сказать, сможет ли она выступить в Москве с прямой трансляцией в место проведения "Евровидение-2017". Однако, несмотря на полную неопределенность, певица активно готовится к большому событию.

С очень милой девушкой @JSVok работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!✊🏻🤞🏼 Публикация от Dr. Amjad Al-Yousef (@doctor_plastic_moscow) Апр 5 2017 в 11:38 PDT

Фотографию Юлии на приеме у пластического хирурга появилась в Instagram-аккаунте одной из московских клиник. Подпись к снимку гласит, что врач и Юлия "работают над красотой". Позже Юлия продублировала пост у себя и поблагодарила хирурга за профессионализм.

Некоторые поклонники девушки поддержали ее решение преобразиться, однако большинство комментаторов написало, что Юлия и так выглядит отлично. Впрочем, все фанаты конкурсантки сошлись в одном: они пожелали Самойловой удачи и победы.