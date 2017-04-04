СМИ: Музыканта Святослава Вакарчука осудили за соболезнования России

Пользователи соцсетей осудили украинского музыканта, лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука , который выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Обозреватель».

Как говорится в материале СМИ, текст которого приводит ИноТВ, некоторым блогерам не понравилось, что музыкант выразил соболезнования в адрес людей из «страны-агрессора», причём на русском языке.

В то же время, часть пользователей соцсетей встала на защиту Вакарчука.