Порошенко обвинил РФ в «сознательной провокации» с Евровидением

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия, отправляя на Евровидение Юлию Самойлову, «сознательно шла на провокацию». Об этом сообщает 112.ua

Глава государства подчеркнул, что Украина «допускает посещение Крыма только через административную границу с Херсонской областью». «Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне. И требования едины для всех. Российская сторона знала об этом, сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию», - заявил Порошенко.

При этом, по его словам, Украина «не пошла на провокацию», и поэтому запретила Самойловой посещать Украину.

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала, поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. Он будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако 22 марта СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России.

После этого с письмом к премьеру Украины Владимиру Гройсману обратилась глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре. В своем послании она заявила, что из-за позиции Украины в отношении Самойловой бойкот «Евровидению» в Киеве могут устроить ряд европейских стран.

Первый канал и ВГТРК заявили, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.