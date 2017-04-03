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«Не траур же»: Макаревич не будет отменять концерт в Петербурге сегодня
Андрей Макаревич не станет отменять концерты в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил сам музыкант. Его слова приводит портал LIFE.
«Я не думаю, что будет отмена. Сегодня же не день траура», - заявил Макаревич.
Представление «Идиш джаз» 63-летнего музыканта пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича. 3 апреля на станциях метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремели два взрыва. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек.
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