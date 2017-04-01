Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила призы лучшим сериалам

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признала лучшим за 2016 год телевизионным фильмом сериал "Пьяная фирма", а премию за режиссуру получил Сергей Мокрицкий за сериал "Битва за Севастополь".

Премии АПКиТ по итогам 2016 эфирного года вручили в пятницу в московском концертном зале "Известия Холл".

Лучшими телевизионными сериалами продюсеры признали мини-сериал "Мажор" (второй сезон), "Анна-детективъ" (более 24 серий) и комедийный сериал "Ольга".