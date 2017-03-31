Пранкеры разыграли музыканта Юрия Лозу

В День смеха 1 апреля российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные своими розыгрышами зарубежных политиков, пообещали выложить в сеть запись своего звонка музыканту Юрию Лозе, прославившемуся в том числе откровенными критическими высказываниями в интервью.

"Мы Лозу давно разыграли, но 1 апреля – хороший день, чтобы выложить запись. Это нейтральный розыгрыш, все устали уже от политики, один день можно отдохнуть", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

Он признался, что 1 апреля у них со Столяровым выходной от розыгрышей день.

"1 апреля разыгрывают друг друга только дилетанты, мы работаем в остальные дни. 1 апреля я могу выключить телефон, чтобы меня никто не разыграл, но я даже не могу припомнить, чтобы кто-то разыгрывал, может быть, были какие-то минутные розыгрыши в детстве…" – рассказал пранкер.

Ранее широкий резонанс получил розыгрыш Кузнецовым и Столяровым певца Элтона Джона, которому пранкеры позвонили от лица президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. После их розыгрыша, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября, Путин переговорил по телефону с британским певцом: попросил не обижаться на разыгравших его пранкеров и предложил встретиться лично. По словам Пескова, встреча президента РФ и британского певца может состояться, когда пересекутся их графики.

Кроме того, пранкеры разыграли журналистов американской газеты The New York Times, предложив им интервью от лица украинского президента Петра Порошенко, а также поговорили с американскими сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэм и лидером большинства республиканцев в Конгрессе Митчем Макконнеллом на тему антироссийских санкций.