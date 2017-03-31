СМИ: ряд стран откажется от "Евровидения" в случае недопуска России

Издание Oikotimes.com опубликовало письмо генерального директора европейского вещательного союза Ингрид Делтерне, адресованное премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В письме утверждается, что ряд стран откажутся от участия в "Евровидении", если Киев не допустит к конкурсу россиянку Юлию Самойлову.

"Если вы подтвердите этот запрет (на въезд Самойловой - прим. ред.), это будет негативно скажется на международной репутации Украины как современного, демократического европейского государства... Данная ситуация вызывает недовольство членов Европейского вещательного союза. Мы получаем от них сообщения с критикой этого решения и заявления о возможности отказаться от участия в конкурсе", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что окончательный ответ правительство Украины должно дать сегодня, 31 марта.

Решение запретить Юлии Самойловой въезд на территорию Украины приняла Служба безопасности страны в середине марта. В ведомстве пошли на этот шаг из-за того, что российская певица побывала с концертом в Крыму, который Киев считает своей территорией.