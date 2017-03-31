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Резник: мне плюнули в лицо накануне дня рождения
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Советский и российский поэт-песенник, народный артист России и Украины Илья Резник в преддверии дня рождения рассказал «Известиям» о собственном детском ансамбле и финансовых трудностях.
По его словам, после недавнего выступления с детским музыкальным театром «Маленькая страна» в Краснодарском крае он был обманут организовавшим гастроли бизнесменом, который обещал артисту в качестве гонорара автомобиль.
«В итоге это было спущено на тормозах. Кода мы ему позвонили, он сказал, что машина нужна ему самому и денег тоже нет. Как говорят на простом языке — он меня кинул. Видимо, 1 июня Краснодар не увидит нас, а жаль», — заявил Резник.
Поэт отметил, что не собираюется жаловаться губернатору. «Мне просто плюнули в лицо накануне дня рождения, проявили неуважение к творческой личности. Унизили, показав эту машину как игрушку», — добавил Резник.
Кроме того, народный артист России и Украины рассказал о финансовых трудностях, которые испытывет в связи с отсутствием предложений.
«Знаете, недавно встретил одного высокопоставленного чиновника, говорю ему: «Мы вам написали письмо с просьбой помочь программе «Служить России». Он похлопал меня по плечу и отвечает: «Илюша, денег нет. С Украиной проблема. Нефть падает в цене». А у меня пенсия 10 500 рублей», — добавил Резник.
4 апреля, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Илья Резник отпразднует 79-й день рождения.
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