Резник: мне плюнули в лицо накануне дня рождения

Советский и российский поэт-песенник, народный артист России и Украины Илья Резник в преддверии дня рождения рассказал «Известиям» о собственном детском ансамбле и финансовых трудностях.

По его словам, после недавнего выступления с детским музыкальным театром «Маленькая страна» в Краснодарском крае он был обманут организовавшим гастроли бизнесменом, который обещал артисту в качестве гонорара автомобиль.

«В итоге это было спущено на тормозах. Кода мы ему позвонили, он сказал, что машина нужна ему самому и денег тоже нет. Как говорят на простом языке — он меня кинул. Видимо, 1 июня Краснодар не увидит нас, а жаль», — заявил Резник.

Поэт отметил, что не собираюется жаловаться губернатору. «Мне просто плюнули в лицо накануне дня рождения, проявили неуважение к творческой личности. Унизили, показав эту машину как игрушку», — добавил Резник.

Кроме того, народный артист России и Украины рассказал о финансовых трудностях, которые испытывет в связи с отсутствием предложений.

«Знаете, недавно встретил одного высокопоставленного чиновника, говорю ему: «Мы вам написали письмо с просьбой помочь программе «Служить России». Он похлопал меня по плечу и отвечает: «Илюша, денег нет. С Украиной проблема. Нефть падает в цене». А у меня пенсия 10 500 рублей», — добавил Резник.

4 апреля, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Илья Резник отпразднует 79-й день рождения.