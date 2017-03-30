Компания PwC продолжит работу с «Оскаром», несмотря на ошибку на последней церемонии

Аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers (PwC) продолжит работу с Американской киноакадемией, несмотря на ошибку на последней церемонии премии «Оскар». Об этом сообщает The New York Times.

Совет директоров киноакадемии принял решение о продолжении сотрудничества с PwC, несмотря на то, что сотрудники этой компании допустили, «беспощадную» и «неприемлемую» ошибку.

Ранее сообщалось, что виновные в ошибке на «Оскаре» отстранены от работы с кинопремией.

27 февраля в ходе церемонии вручения «Оскара» картину «Ла-Ла Ленд» по ошибке назвали обладателем статуэтки в категории «Лучший фильм». Награда в данной категории досталась фильму «Лунный свет».