"Ъ" рассказал о планах российских кинематографистов по борьбе с пиратством

Кинематографисты высказались за блокировку пиратских сайтов с российскими фильмами без суда "за пару дней", пишет газета "Коммерсант" в четверг.

Как пишет газета, министерство культуры РФ готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов, предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке "зеркал" пиратских сайтов.

"Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней", — отмечает газета.

Механизм касается только национальных фильмов, государство пытается таким образом защитить свои инвестиции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в министерстве культуры РФ.