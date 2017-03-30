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"Ъ" рассказал о планах российских кинематографистов по борьбе с пиратством
Фото: © Fotolia/ fantom_rd
Кинематографисты высказались за блокировку пиратских сайтов с российскими фильмами без суда "за пару дней", пишет газета "Коммерсант" в четверг.
По информации газеты, письмо подписали продюсеры Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров.
Как пишет газета, министерство культуры РФ готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов, предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке "зеркал" пиратских сайтов.
"Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней", — отмечает газета.
Механизм касается только национальных фильмов, государство пытается таким образом защитить свои инвестиции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в министерстве культуры РФ.
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