Организаторы "Евровидения" пригрозили отстранить Украину от конкурса

Гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что Украину могут отстранить от "Евровидения", если Киев не разрешит Юлии Самойловой участвовать в конкурсе, сообщает Blick

"Поведение Украины неприемлемо, - заявила Делтерне. - Я сожалею, что конкурс используется в политических целях".

Делтерне добавила, что если ситуация вокруг Самойловой не разрешится в ближайшие недели, EBU будет вынужден пойти на крайние меры, вплоть до отстранения Украины от конкурса.