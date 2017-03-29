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Организаторы "Евровидения" пригрозили отстранить Украину от конкурса
Гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что Украину могут отстранить от "Евровидения", если Киев не разрешит Юлии Самойловой участвовать в конкурсе, сообщает Blick.
"Поведение Украины неприемлемо, - заявила Делтерне. - Я сожалею, что конкурс используется в политических целях".
Делтерне добавила, что если ситуация вокруг Самойловой не разрешится в ближайшие недели, EBU будет вынужден пойти на крайние меры, вплоть до отстранения Украины от конкурса.
Решение запретить Юлии Самойловой въезд на территорию Украины приняла Служба безопасности Украины в середине марта. В ведомстве пошли на этот шаг из-за того, что российская певица побывала с концертом в Крыму, который Киев считает своей территорией.
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